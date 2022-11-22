Москва, , 16:43 — REGNUM Три группы бандеровских диверсантов уничтожены 22 ноября в ходе спецоперации ВС РФ на южно-донецком направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что эти группы действовали в районе населённого пункта Павловка. Кроме того, российские военные нанесли механизированной роте ВСУ огневое поражение в районе населённого пункта Водяное.

В итоге ВСУ потеряли свыше 50 боевиков — «убитыми и ранеными», два бронеавтомобиля и три боевые машины пехоты.

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