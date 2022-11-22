Москва, 22 ноября, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Три группы бандеровских диверсантов уничтожены 22 ноября в ходе спецоперации ВС РФ на южно-донецком направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Уточняется, что эти группы действовали в районе населённого пункта Павловка. Кроме того, российские военные нанесли механизированной роте ВСУ огневое поражение в районе населённого пункта Водяное.

В итоге ВСУ потеряли свыше 50 боевиков — «убитыми и ранеными», два бронеавтомобиля и три боевые машины пехоты.