Рим, 22 ноября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Размер минимальных пенсий в Италии будет повышен на 20%, сообщила журналистам 22 ноября премьер-министр страны Джорджа Мелони.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Другие пенсии также будут увеличены, при этом будет действовать принцип обратной пропорциональности (чем выше пенсия, тем меньше повышение).

Мелони напомнила, что с 2023 года на пенсию можно будет выйти в 62 года при наличии 41 года трудового стажа.

По инициативе либералов в 2011 году пенсионный возраст в Италии был повышен до 67 лет. С 2019 года этот вариант реформы по инициативе правой «Лиги» был отменен. С этого периода изменения вносятся ежегодно. В 2022 году действует «правило 102» (сумма возраста и стажа не должна быть меньше 102).