В болгарском городе Видин «украсили» гирляндами памятник Героям войны 1885 года

Видин, , 16:22 — REGNUM В городе Видин на северо-западе Болгарии руководство местной администрации распорядилось украсить памятник Героям болгарско-сербской войны 1885 года новогодними игрушками, гирляндами и Вифлеемской звездой, что вызвало гнев и массовые протесты горожан. Об этом 22 ноября сообщает БТВ.

Праздничная гирлянда AnabelBugarin

Как подчеркнули в городской ратуше, идея украсить монумент «Скорбящий воин» является «данью памяти погибшим соотечественникам».

«Рождество — светлый православный праздник, и наши герои наверняка не были бы против такой иллюминации», — говорится в пояснительной записке властей.

Напомним, памятник «Скорбящий воин», посвященный одному из полков болгарской армии, был открыт в конце 1944-го года. Композиция входит в число основных достопримечательностей Болгарии.