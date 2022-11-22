Активисты пытаются лишить Twitter доходов от рекламы после восстановления аккаунта Трампа

Вашингтон, , 16:23 — REGNUM Коалиция под названием Stop Toxic Twitter призвала рекламодателей перестать сотрудничать с социальной сетью Twitter после того, как новый владелец Илон Маск разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Twitter lonaug

Маск анонсировал разблокировку аккаунта Трампа после проведение опроса, в котором большинство пользователей проголосовали за возвращение политика в соцсеть.

«Народ высказался. Трамп будет восстановлен. Vox Populi, Vox Dei (глас народа — глас божий —лат.)», — написал Маск в Twitter.

Напомним, что в опросе на странице Маска приняли участие около 15 млн пользователей Twitter. Из них за разблокировку аккаунта Трампа высказались 51,8% проголосовавших, против проголосовали 48,2%. При этом сам Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что не намерен возвращаться в Twitter, вне зависимости от результатов опроса.

Ранее журналист The Dossier Джордан Счачел рассказал, что левые активисты, связанные с видными политиками-демократами и чрезвычайно богатыми спонсорами, возглавили кампанию по бойкоту корпоративными рекламодателями Twitter после покупки соцсети основателем SpaceX Илоном Маском.

Группа под названием Accountable Tech убедила крупных рекламодателей, таких как Pfizer, Audi, General Motors и General Mills, убрать рекламу из Twitter из-за якобы опасений по поводу того, что новый владелец ослабит правила модерации контента. Пытаясь успокоить рекламщиков, американский предприниматель пообещал превратить Twitter в «правдивую платформу» без фальшивых аккаунтов.

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