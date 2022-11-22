Георгиевск, Ставропольский край, 22 ноября 2022, 16:18 — REGNUM На Ставрополье решили пораньше установить новогоднюю ёлку в одном из округов — Георгиевском. Власти районного центра рассчитывают таким образом поднять настроение горожанам. О старте новогодних приготовлений 22 ноября сообщил глава округа Андрей Зайцев.
Он напомнил о предновогодних настроениях, которые каждый помнит с малых лет, о подарках, которые все искали под наряженной новогодней ёлкой, и о том, что надо дать возможность почувствовать эту сказку нашим детям.