Установка главной новогодней ели началась в ноябре в Георгиевском округе Ставрополья

Георгиевск, Ставропольский край, , 16:18 — REGNUM На Ставрополье решили пораньше установить новогоднюю ёлку в одном из округов — Георгиевском. Власти районного центра рассчитывают таким образом поднять настроение горожанам. О старте новогодних приготовлений 22 ноября сообщил глава округа Андрей Зайцев.

Установка новогодней ёлки в Георгиевске Телеграм-канал главы Георгиевского округа Андрея Зайцева

«Сегодня на площади Победы началась установка главной новогодней красавицы округа — ёлки. Пусть, несмотря ни на что, у всех будет ощущение приближающегося праздника. Запах мандаринов, украшенная ёлка, всем знакомое с детства ожидание чуда», — написал Зайцев в своем телеграм-канале.

Он напомнил о предновогодних настроениях, которые каждый помнит с малых лет, о подарках, которые все искали под наряженной новогодней ёлкой, и о том, что надо дать возможность почувствовать эту сказку нашим детям.