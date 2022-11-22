Москва, 22 ноября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Шоу «Дайте сказать!» с участием учредителя телеканала «Царьград» и замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев опубликовано 22 ноября на YouTube.

Lous Whinston Малофеев Константин Валерьевич

В передаче обсуждался широкий спектр тем, в том числе, вокруг чего должна строиться русская идея, идея восстановления монархии, вопросы, касающиеся отношений Киева и России, отношений России и Запада.

В анонсе к шоу подчёркивается, что Малофеев отстаивает идею монархического государства во главе с императором.