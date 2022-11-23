Глава МВД Молдавии сообщила о «гибридной войне» в стране

Кишинёв, , 08:18 — REGNUM Личный профиль министра внутренних дел Молдавии Анны Ревенко взломали неизвестные. Об этом она 22 ноября сообщила на странице главы МВД республики.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

«Гибридная война становится всё более активной… На данный момент у меня нет контроля над профилем, и все посты, которые там появляются, должны рассматриваться как ложные», — написала Ревенко.

На взломанной странице министра уже появилась информация, что новый министр экономики Молдавии Дмитрий Алейба якобы имел судимости.

Стоит отметить, что 22 ноября также была выложена переписка, которую Алейба якобы вёл через приложение «Телеграм». Он заявил, что не будет комментировать «дезинформацию», которую, по его мнению, якобы «организовала ФСБ РФ».

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