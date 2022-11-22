Москва, 22 ноября, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Российские университеты станут драйвером развития инноваций в регионах и обеспечат развитие кадрового потенциала и технологической независимости страны — такими словами вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко 22 ноября поприветствовал участников пятого профессорского форума «Наука и образование в условиях глобальных вызовов». В 2022 году форум стал частью Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным в поддержку целей национального проекта «Наука и университеты».

Советский плакат Наука

«Проведена большая работа. На сегодняшний день кассовое исполнение нацпроекта составило почти 90%, реализовано 60 мероприятий из 66 запланированных. Важным фактором, который должен повлиять на результаты нацпроекта, является работа по формированию новой государственной программы научно-технологического развития. Она находится на финальной стадии. Также запущена работа по созданию домена «Наука» на платформе «ГосТех». Созданные сервисы должны будут обеспечивать прозрачность, прослеживаемость и эффективность расходов и получаемых результатов по итогам реализации мероприятий госпрограммы», — сказал Дмитрий Чернышенко на заседании проектного комитета.

По его словам, результаты нацпроекта, касающиеся предоставления гранта талантливым специалистам по лучшим магистерским программам, а также создания инструментов развития технологического предпринимательства, будут достигаться в рамках стратинициатив.

«Минобрнауки уже завершена разработка проектов федеральных паспортов по инициативам «Передовые инженерные школы» и «Платформа университетского технологического предпринимательства». Их необходимо доработать с учётом замечаний Минэкономразвития и Минфина и представить в Правительство до 5 декабря», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что в рамках нацпроекта по поручению президента Владимира Путина в 2022 году была запущена работа по созданию кампусов мирового уровня. На сегодняшний день отобрано восемь проектов, которые будут финансироваться в приоритетном порядке. При этом 50% финансирования будет осуществляться из бюджета и не менее 50% — из внебюджетных источников.

Большая работа ведётся по поддержке молодых учёных. До конца года в России будет открыто 120 новых молодёжных лабораторий, появится 1200 ставок научных исследователей. Их займут учёные в возрасте до 35 лет.

Замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук добавил, что благодаря национальному проекту идёт формирование инфраструктуры высшего образования. Было построено и введено в эксплуатацию 5 общежитий, ещё 36 объектов сейчас находятся в процессе реконструкции. Активно развиваются экспедиционные исследования: было проведено 22 морские экспедиции, ещё 12 запланировано. В них приняли участие 520 человек, в основном молодые специалисты.

Выступление Дмитрия Чернышенко, посвященное учёным, высоко оценила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова:

«В полутораминутном обращении Дмитрия Чернышенко к участникам профессорского форума трижды прозвучал «технологический суверенитет», технологическая независимость. В условиях санкционного давления наши отрасли, которые сокращались в условиях глобализации экономики, должны быть восстановлены в национальных границах, эра технологического «аутсорса» закончилась. Об этом говорит и создание 30 тысяч дополнительных мест на обучение инженерных кадров в магистратуре и 30 передовых инженерных школ.

Важным становится не столько восстановить прежние компетенции и технологии, сколько превзойти существующие наработки, создать принципиально новые продукты, которые сокращают технологический разрыв. Среди названных приоритетных отраслей — микроэлектроника, производство семян, авиастроение, малотоннажная химия, биотехнологии, приборо- и двигателестроение, лекарственные препараты, медицинские изделия. Очевидно, речь идёт не только о гражданских сферах применения разработок в данных областях, но в любом случае приоритетом становится практическое применение результатов научных разработок.

Университеты должны стать драйвером развития и кадрового потенциала регионов, а значит вскоре встанет вопрос об экономическом планировании и в регионах, и в федеральном масштабе. Правительство уже создает «консорциумы научных организаций с предприятиями промышленности и технологическими компаниями», чтобы обеспечить востребованность результатов исследований бизнесом и промышленностью. Я бы сказала, что это обновлённый подход к научно-промышленным кластерам (они существовали в СССР в виде территориально-производственных комплексов, были воссозданы на Западе в виде «кластеров», а оттуда снова приходили к нам как нечто инновационное — хорошо забытое нами «старое»), и эта связка бизнеса, университетов и государства в нынешних условиях должна быть ещё более плотной.

Интересно, что создаётся и единая информационная система управления наукой, первые сервисы, по словам Чернышенко, будут запущены уже до конца года, важно, чтобы такая система позволяла проводить точную оценку результатов исследований, повысила прозрачность и скорость коммуникаций в треугольнике наука — государство — производство. Здесь цифровизация более чем востребована и должна служить решению все той же задачи — обеспечению технологического суверенитета России».

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Наука и университеты», быть учёным в России — почётно и перспективно. Вузы активно предлагают интересные инновационные проекты, так что всё больше молодых людей занимаются исследованиями ещё со студенчества. И это только начало Десятилетия науки и технологий.