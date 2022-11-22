Власти Франции сократят время выплаты пособий по безработице с 1 февряля

Париж, , 16:13 — REGNUM Представитель правительства Франции Оливье Веран выступил в защиту реформы исполнительной власти, которая сократит продолжительность выплаты пособий по безработице с 1 февраля 2023 года, передает BFM TV.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«В период, который мы переживаем, 18 месяцев достаточно, чтобы найти работу», — заявил официальный представитель правительства Франции Оливье Веран по поводу ужесточения условий предоставления страхования по безработице.

Правительство объявило о сокращении на 25% продолжительности выплаты компенсации всем соискателям. Это решение все профсоюзы сочли «неприемлемым». Уровень безработицы в настоящее время составляет 7,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, Сенат во Франции дал добро на легализацию отработанного фритюрного масла в качестве топлива, но резко ограничил возможности его использования.

Читайте также: Сенат Франции предложил вместо топлива использовать масло для фритюра