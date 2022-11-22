Доха, , 16:12 — REGNUM 22 ноября на стадионе «Лусаил» национальная сборная Аргентины в матче первого тура групповой стадии чемпионата мира 2022 года сенсационно уступила команде Саудовской Аравии со счетом 1:2.

Лионель Месси Fifa.com

Забитыми мячами в составе Саудовской Аравии отметились Салех аш-Шехри (48’, Фирас аль-Бурайкан) и Салем Аль-Досари (53’). Единственный гол сборной Аргентины на 10-й минуте встречи ударом с пенальти забил 35-летний атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси.

Матч обслуживала словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. Ассистенты главного судьи — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный арбитр — Рикардо Бенгоэчеа.

Составы команд:

Аргентина: Мартинес, Тальяфико (Акунья, 71’), Ромеро (Мартинес, 59’), Отаменди, Молина, Паредес (Фернандес, 59’), Де Пауль, Ди Мария, Гомес (Альварес, 59’), Месси, Мартинес.

Саудовская Аравия: аль-Овайс, аль-Булаихи, Абдулхамид, аль-Шахрани (аль-Брейк, 90’), аль-Тамбакти, Аль-Фаридж (Аль-Абид, 45’), аль-Малки, Аль-Досари, Канно, аль-Бурайкан (Асири, 89’), аш-Шехри (аль-Ганам, 78’).

На данный момент сборная Саудовской Аравии с одном победой и тремя набранными очками занимает первое место в турнирной таблице группы C. Сборная Аргентины без очков опустилась на последнюю позицию.