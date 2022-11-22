Рим, , 16:12 — REGNUM С 2024 года трудоспособные граждане Италии не смогут рассчитывать на так называемое «пособие по гражданству» (по бедности), заявила 22 ноября премьер-министр Джорджа Мелони.

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Те, кто не может работать, будут продолжать получать указанное пособие, остальные же в течение 2023 года смогут претендовать на его получение не более восьми месяцев, отметила она.

Пособие по гражданству (по бедности) было введено в 2019 году по инициативе популистов. Граждане страны с доходом менее 780 евро в месяц (включая 280 евро на жилье, если требуется) могут получать от государства «разницу». Пособие получают более миллиона семей страны.