В Тюменской области перед судом предстанет организатор хищения нефти на 120 млн рублей

Уватский район, Тюменская область, , 16:09 — REGNUM В Уватском районном суде Тюменской области будет рассматриваться дело о хищении нефти группой лиц на сумму свыше 120 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием установлено, что в ноябре 2020 года обвиняемая вместе со своим знакомым организовали группу, в которую вошли семь человек, с целью хищения нефти для продажи. Они сделали врезку в магистральном трубопроводе, который проходит по территории Тюменской области, и за восемь месяцев похитили нефти на сумму свыше 120 млн рублей.

Организаторы преступной группы скрылись во время следствия и были объявлены в розыск. Женщину задержали в сентябре в Тюмени. Она арестована. Её подельник до сих пор разыскивается. Остальные пятеро подельников также вскоре предстанут перед судом.

Женщина обвиняется по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая организованной группой из нефтепровода в особо крупном размере»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября под Тюменью задержана жительница Югры, которую обвиняют в краже нефти на один миллион рублей. Женщину полицейские обнаружили во время обыска в шкафу.

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