Бишкек, , 16:06 — REGNUM Доходы работающих на территории Киргизии коммерческих банков, финансово-кредитных организаций и страховых компаний за девять месяцев 2022 года превысили 74,6 млрд сомов (53,6 млрд рублей). Об этом сообщает национальный статистический комитет.

Обмен валюты Дарья Антонова © ИА REGNUM

Это на 28,7 млрд сомов (20,6 млрд рублей) или в 1,6 раза больше доходов за аналогичный период 2021 года.

При этом 67% финансовых организаций республики получили прибыль, и лишь 13% — убытки.

Резкий рост прибыли коммерческих банков в нынешнем году обусловлен увеличением в восемь раз доходов от операций с иностранной валютой.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии осуществляют свою деятельность 23 коммерческих банка, 565 небанковских финансово-кредитных организаций и 14 страховых компаний.

Только за сентябрь 2022 года работающие за рубежом трудовые мигранты перевели в Киргизию $291,9 млн (более 17 млрд 730 млн рублей). Одновременно с этим жители республики вывели в другие страны $170,4 млн (10 млрд 350 млн рублей).