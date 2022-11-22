Бишкек, 22 ноября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Доходы работающих на территории Киргизии коммерческих банков, финансово-кредитных организаций и страховых компаний за девять месяцев 2022 года превысили 74,6 млрд сомов (53,6 млрд рублей). Об этом сообщает национальный статистический комитет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Обмен валюты

Это на 28,7 млрд сомов (20,6 млрд рублей) или в 1,6 раза больше доходов за аналогичный период 2021 года.

При этом 67% финансовых организаций республики получили прибыль, и лишь 13% — убытки.

Резкий рост прибыли коммерческих банков в нынешнем году обусловлен увеличением в восемь раз доходов от операций с иностранной валютой.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии осуществляют свою деятельность 23 коммерческих банка, 565 небанковских финансово-кредитных организаций и 14 страховых компаний.

Только за сентябрь 2022 года работающие за рубежом трудовые мигранты перевели в Киргизию $291,9 млн (более 17 млрд 730 млн рублей). Одновременно с этим жители республики вывели в другие страны $170,4 млн (10 млрд 350 млн рублей).