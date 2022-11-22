Москва, 22 ноября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В кабинете главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова («Единая Россия») работает бригада реаниматологов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября сообщил источник в Госдуме.

Duma.gov.ru Андрей Макаров

«В его кабинете работают реаниматологи», — сказал собеседник агентства.

После почти четырехчасового обсуждения проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы на пленарном заседании глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») почувствовал себя плохо, побледнел и начал падать, спускаясь с трибуны.

Очевидцы сообщили, что после обсуждения, уже спускаясь с трибуны, Макаров почувствовал себя неважно, «начал терять сознание», падать, но его успели подхватить коллеги, сидевшие в первом ряду. Депутату вызвали врача. Источники уточняют, что из зала пленарного заседания он «вышел сам», поддерживаемый коллегой.

Вместе с тем в комитете Госдумы по бюджету и налогам на вопрос о состоянии здоровья Макарова сообщили, что с депутатом «все в порядке».