Ковровский район, Владимирская область, 22 ноября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Тела пожилых супругов обнаружены 22 ноября в ходе ликвидации пожара в село Великово Владимирской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Огонь вспыхнул около 05:00 в частном доме и хозяйственных постройках. Разбирая завалы, спасатели обнаружили тела хозяев домовладения — мужчины 1949 года рождения и женщины 1951 года рождения.

По предварительным данным пожар начался из-за аварийного режима работы электросети.

Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.