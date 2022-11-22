Вашингтон, 22 ноября 2022, 16:01 — REGNUM У Запада и Киева нет единой точки зрения в отношении российского Крыма. Интересы по этому вопросу у сторон не совпадают. Об этом со ссылкой на официальных лиц США 22 ноября сообщает газета Politico.
«Мы сталкиваемся со всё более ощутимым мнением о том, что западные интересы и [интересы Киева] не совпадают полностью, когда дело касается Крыма», — пишет издание.
Несколько чиновников в беседе с изданием заявили, что опасаются возможных последствий при попытке наступления киевского режима на Крым. По их словам, не исключено, что президент России Владимир Путин ответит эскалацией ситуации, а этого не хотят ни американские, ни другие западные официальные лица.
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Как сообщало ИА REGNUM, на днях директор офиса главы киевского террористического режима Андрей Ермак заявил, что в данный момент режим Зеленского готовит наступление боевиков ВСУ на российский Крым.
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