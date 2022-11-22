Москва, 22 ноября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 22 ноября, по состоянию на 15:00 по мск январский фьючерс на нефть марки Brent в моменте растет на 1,43%, до $88,70 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Richard Masoner Добыча нефти

«21 ноября в СМИ появилась информация о том, что Саудовская Аравия ведет переговоры с участниками сделки ОПЕК+ по увеличению квот на добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

В совокупности с ожиданием новых локдаунов в Китае и замедлением экономики поднебесной эти «слухи» подтолкнули котировки Brent к обновлению сентябрьских минимумов в районе $82,50 за баррель (-6,0% за день).

Однако после появилось опровержение данной информации от Министра энергетики Саудовской Аравии что придало импульс к обратному росту котировок.

Сегодня борьба продолжится за уровень в $90 за баррель, а завершение торгов выше или ниже него определит дальнейшее движение стоимости нефти на текущей неделе», — пояснил эксперт.

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