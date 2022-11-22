Москва, , 15:56 — REGNUM Сегодня, 22 ноября, по состоянию на 15:00 мск стоимость доллара на Московской бирже снижается на 0,28%, до 60,56 рубля. Евро дешевеет на 0,20%, до 62,15 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ближайшие 2–3 дня стоимость рубля может вырасти на фоне начала налогового периода в России.

Пик налоговых выплат приходится на 25 ноября, а до этого времени экспортеры будут продавать валютную выручку на бирже увеличивая спрос на российскую национальную валюту.

Стоимость нефти, которая 21 ноября резко обвалилась и оказывала давление на стоимость рубля, сегодня развернулась и теперь поддерживает его стоимость.

К концу торговой сессии ожидаются торги в диапазоне 60,00–60,70 рублей за доллар», — полагает эксперт.

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