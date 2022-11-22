В Южной Корее зафиксировали рост объемов задолженности домохозяйств

Сеул, , 15:56 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост остатка непогашенных кредитов жителей страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, на конец сентября задолженность домохозяйств составила 1,87 квдрлн вон (~$1,37 трлн), что на 2,2 трлн вон (~$1,6 млрд) больше, чем во втором квартале текущего года.

Остаток по ипотечному кредитованию населения увеличился на 6,5 трлн вон (~$4,7 млрд), а остаток по потребительским кредитам, напротив, сократился на 300 млрд вон (~$221,3 млн) из-за повышения учетной ставки.

Напомним, что с августа 2021 года ЦБ Южной Кореи поднимал учетную ставку восемь раз. Ожидается, что в ходе заседания комитета по денежно-кредитной политике, которое состоится на этой неделе, ЦБ повысит ставку ещё на 0,25%.