Сеул, 22 ноября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали рост остатка непогашенных кредитов жителей страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, на конец сентября задолженность домохозяйств составила 1,87 квдрлн вон (~$1,37 трлн), что на 2,2 трлн вон (~$1,6 млрд) больше, чем во втором квартале текущего года.

Остаток по ипотечному кредитованию населения увеличился на 6,5 трлн вон (~$4,7 млрд), а остаток по потребительским кредитам, напротив, сократился на 300 млрд вон (~$221,3 млн) из-за повышения учетной ставки.

Напомним, что с августа 2021 года ЦБ Южной Кореи поднимал учетную ставку восемь раз. Ожидается, что в ходе заседания комитета по денежно-кредитной политике, которое состоится на этой неделе, ЦБ повысит ставку ещё на 0,25%.