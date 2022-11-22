Вучич рассказал послу США в Сербии о неудачных переговорах Белграда и Приштины

Белград, , 15:53 — REGNUM В ходе своей встречи с послом США в Белграде Кристофером Хиллом президент Сербии Александр Вучич заверил его, что сербские власти привержены к диалогу с Приштиной. Сербский лидер написал об этом 22 ноября на своей странице в одной из соцсетей.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал Вучич, ранее он провёл встречу с Хиллом, в ходе которой оповестил его о последнем раунде переговоров Белграда и Приштины в Брюсселе, а также заявил об обеспокоенности за безопасность сербов в Косове и Метохии на фоне последних событий в регионе.

«Я поблагодарил США за участие в снижении напряжённости и предотвращении дальнейшей эскалации, подчеркнув, что Сербия искренне привержена диалогу и решению всех открытых вопросов мирным путём, чтобы сохранить тяжёлыми усилиями добытый мир и стабильность во всём регионе», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни заявил, что президент Сербии Александр Вучич готов и дальше продолжать вести диалог с Приштиной.