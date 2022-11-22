Наследный принц Саудовской Аравии соболезнует Индонезии из-за землетрясения
Наследный принц Саудовской Аравии выразил соболезнования в связи с землетрясением в Индонезии
Джакарта, 22 ноября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Соболезнования из-за трагедии были переданы президенту Индонезии Джоко Видодо наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салману Аль Сауду, сообщает CNN Indonesia.
Король Салман и Его Королевское Высочество Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии принц Мухаммед ибн Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направили телеграмму соболезнования и сочувствия президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с жертвами разрушительного землетрясения на Западной Яве, в результате которого погибли и получили ранения сотни людей.
В телеграмме король Салман и принц Мухаммед бен Салман выразили искренние соболезнования и сочувствие Джоко Видодо и семьям погибших граждан.
Напомним, Индонезия и её окрестности были потрясены землетрясением магнитудой 5,6. По последним данным, жертвами землетрясения стали 268 человек.