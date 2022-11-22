Джакарта, 22 ноября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Соболезнования из-за трагедии были переданы президенту Индонезии Джоко Видодо наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салману Аль Сауду, сообщает CNN Indonesia.

Принц Мохаммед бен Салман

Король Салман и Его Королевское Высочество Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии принц Мухаммед ибн Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направили телеграмму соболезнования и сочувствия президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с жертвами разрушительного землетрясения на Западной Яве, в результате которого погибли и получили ранения сотни людей.

В телеграмме король Салман и принц Мухаммед бен Салман выразили искренние соболезнования и сочувствие Джоко Видодо и семьям погибших граждан.

Напомним, Индонезия и её окрестности были потрясены землетрясением магнитудой 5,6. По последним данным, жертвами землетрясения стали 268 человек.