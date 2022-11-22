Посол РФ обвинил страны Запада в создании «вакуума безопасности» в Косово
Посол России обвинил западные страны в создании «вакуума безопасности» в Косово
Белград, 22 ноября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Западные страны создают «вакуум безопасности» в Косово и Метохии, что подстрекает Приштину к нагнетанию напряженности. Об этом 22 ноября заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Он напомнил, что премьер-министр Косово Альбин Курти отказался от предложения со стороны ЕС по стабилизации ситуации на севере страны, Косово оказалось буквально на грани конфликта.
В свою очередь президент Сербии Александр Вучич в очередной раз продемонстрировал конструктивный настрой.
Российский дипломат отметил, что «вакуум безопасности», о котором говорит глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, опасен.
Он добавил, что западные странны «намеренно оставляют «вакуум безопасности» для его заполнения косовоалбанским спецназом, это путь к конфликту».