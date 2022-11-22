Белград, 22 ноября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Западные страны создают «вакуум безопасности» в Косово и Метохии, что подстрекает Приштину к нагнетанию напряженности. Об этом 22 ноября заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

Он напомнил, что премьер-министр Косово Альбин Курти отказался от предложения со стороны ЕС по стабилизации ситуации на севере страны, Косово оказалось буквально на грани конфликта.

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич в очередной раз продемонстрировал конструктивный настрой.

«Не удивлюсь, что Запад, невзирая на это, продолжит твердить об обоюдной ответственности Белграда и Приштины за нагнетание напряженности. Насквозь ложный посыл», — цитирует его пресс-служба посольства.

Российский дипломат отметил, что «вакуум безопасности», о котором говорит глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, опасен.

«Но почему глава евродипломатии считает, что ни Миссия ЕС по обеспечению верховенства закона, ни натовские Силы для Косово не могут его заполнить во избежание кризиса, понять невозможно. Это вписывается в мандаты данных международных присутствий — полагаю, Боррелю стоило бы с ними ознакомиться», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что западные странны «намеренно оставляют «вакуум безопасности» для его заполнения косовоалбанским спецназом, это путь к конфликту».