Сочи, Краснодарский край, , 15:49 — REGNUM Российская госкорпорация «Росатом» продолжает сотрудничество с Соединёнными Штатами, сообщил 22 ноября первый замглавы корпорации Кирилл Комаров.

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На форуме «Атомэкспо-2022» в Сочи он рассказал, что, несмотря на общие условия взаимодействия с США, поставки урановой продукции не останавливались.

«Продолжаются отгрузки и в Соединенные Штаты Америки», — рассказал Комаров в ходе брифинга.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд государств Африки и Азии заинтересовались возможностью строительства АЭС малой мощности. В частности, предварительное соглашение по проекту АЭС заключили представители России и Мьянмы.