Оттава, 22 ноября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Канада намерена ввести дополнительные санкции в отношении администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко «за поддержку» конфликта на территории б. УССР. Об этом со ссылкой на министерство иностранных дел в Оттаве 22 ноября сообщает Reuters.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что заявило, что санкции затронут ещё 22 белорусских чиновников, а также 16 белорусских компаний, работающих в сферах военного производства, технологий, банковского дела, машиностроения и железнодорожных перевозок.

Как отмечено в заявлении МИД Канады, среди белорусских чиновников есть те, кто якобы «причастен к размещению и транспортировке российских военных и оборудования» при проведении Россией спецоперации на территории б. УССР.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Канада на фоне конфликта на территории б. УССР уже ввела санкции в отношении более чем 1,5 тысячи отдельных лиц и групп, в том числе из Белоруссии.