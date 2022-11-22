Москва, 22 ноября, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Благодаря национальному проекту «Образование», в волонтерскую деятельность вовлекается все больше людей, в том числе и старшего возраста. Их опыт, знания, навыки и желание быть полезными обществу становятся поистине неоценимыми. Активность продлевает жизнь, считают психологи. Особенно, если речь идёт об освоении нового дела.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер играет в шахматы

К примеру, экспресс-бабушки комплексного центра социального обслуживания населения Чебоксар Елена Терентьева и Любовь Пихтерева провели мастер-класс для молодых мам — получателей соцуслуг отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Мамы совместно с детьми изготовили подарочки для любимой мамочки — объемную корзинку с цветами.

Цветы заготовили при помощи фигурного степлера, а потом нарезали корзинку и поместили в неё цветы. Цветочки были приклеены малышами под чутким присмотром внимательных мам.

«Творческий процесс стимулирует всестороннее развитие ребёнка. У малыша совершенствуются моторные навыки, формируется воображение, раскрывается творческий потенциал. Помимо этого, совместная творческая деятельность — интересное и увлекательное времяпровождение», — рассказала специалист по соцработе Светлана Семёнова.

«Я верю, что совместная работа только на пользу моему малышу!» — убеждена Ираида Иванова, мама двухлетнего мальчика. А мама двухлетней девочки Ирина Алексеева сообщила, что её девочка ходит в садик, группу кратковременного пребывания, но и социальный центр посещают с радостью, потому что им нравятся творческие мастер-классы.

Житель города Кусы Челябинской области 80-летний Григорий Томило, несмотря на почтенный возраст, он присматривает за пожилыми земляками: покупает им продукты и лекарства, помогает по дому.

20 лет назад мужчина вышел на пенсию. Однако без дела сидеть не захотел. Говорит, не привык — в молодости работал в сталелитейном цехе, потом штукатуром, затем трудился на очистных сооружениях. В 2006 году, уже находясь на заслуженном отдыхе, стал социальным работником.

«У меня родители жили в Чеславке. Это посёлок в Челябинской области. И я регулярно туда ездил. А там нет никакой инфраструктуры: ни магазина, ни аптеки. И в 2006 году местный директор соцзащиты попросил меня привезти продукты и лекарства пожилым людям, которые там жили. Я согласился, мне не трудно. Он оформил меня как соцработника, так оказалось, что за это ещё и платят!», — смеётся Григорий Петрович.

Говорит, что за ним закрепили несколько человек, ответственность за них стала главной мотивацией. Своим подопечным пенсионер покупал продукты и лекарства, помогал по хозяйству, возделывал огород. Даже кормил чужих кошек и собак! Так Томило проработал 12 лет. Но и после увольнения не бросил своих стариков.

«Есть ведь такие, кто пропадёт без внимания, я это точно знаю. Да и если выдаётся свободное время, то мне даже как-то не по себе. Начинаю придумывать, чем бы заняться. Помогать им мне не сложно. Даже приятно. Кто-то ведь должен это делать, почему бы и не я?», — рассуждает Григорий Петрович.

Сейчас у пенсионера осталось двое подопечных. О них он заботится как о родных. Впрочем, и кровных родственников вниманием не обделяет.

Александр Гладков из Протвино (Московская область) в 66 лет он ушёл в свободное творчество и неожиданно нашёл себя … в рисовании котов. Его супруга — Александра — не одобряла это занятие. Но именно коты стали для него дополнительной отдушиной после её смерти, делится пенсионер. И до сих пор дают силы, чтобы двигаться дальше.

К рисованию Александр Гладков подошел очень творчески. В его галерее представлены работы с весьма необычными названиями: «КОТоКЛИЗМЫ», «Котозёбр помидорный», «Катонна с котёнком», «Антибахус», «КОТОвасия» или «Попавшие под дорожный каток». Игра слов и здоровый юмор — любимое сочетание у подмосковного пенсионера. Он — художник-самоучка. Хотя сам считает, что не дотягивает до этого статуса и называет себя «придумывальщиком». 10 лет назад стал создавать плоские скульптуры в виде котов. Хотя никаких художественных навыков не было. Узнать о проекте Александра Гладкова можно на сайте Добро. Журнал.

«Я понимал, что приходит возраст, когда всё становится неинтересно. А значит, надо чем-то себя удивлять в жизни. И я нашёл такое занятие для себя. Причём абсолютно случайно», — рассказывает «придумывальщик».

Творчество Александра Викторовича так понравилось жителям Протвино, что на окраину города в необычную галерею стали водить экскурсии и даже приглашать гостей из других городов. За несколько лет только в кошачьей тематике художник создал 400 работ. А в 2020 году пенсионер открыл уже собственную галерею. Сначала — только для своих. Но очень быстро слухи о необычной арт-площадке в здании автомастерской распространились по всему городу. После котов попробовал изобразить запахи и вкус. А весной, после поездки в монастырь, создал несколько работ на библейскую тему.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Образование», происходит вовлечение граждан в волонтерскую деятельность через центры добровольчества, создаваемые на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений. Действует единая информационная система добровольчества, проводятся конкурсы и образовательные программы.

Поддержка «серебряных» добровольцев являются также одним из направлений нацпроекта «Демография». В России насчитывается уже более 60 тысяч волонтёров пенсионного возраста. Команда АНО «Национальные приоритеты» продлила срок подачи заявки в отборе лучших практик активного долголетия до 30 ноября 2022 года включительно.