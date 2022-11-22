В Самарской области подвели предварительные итоги исполнения регионального бюджета

Самара, , 15:54 — REGNUM Общий объем расходов бюджета Самарской области составляет 235,8 миллиона рублей, или 73,3% от годового плана. Об этом заявил министр управления финансами региона Андрей Прямилов на совещании в областном правительстве, 22 ноября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Прямилова, этот показатель в 2022 году значительно выше, чем в 2021 году.

Сообщается, что по нацпроекту «Жилье и городская среда» уровень исполнения достиг 93,2%, по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» — 99,1%, федеральный проект «Чистая вода» исполнен на 87%, а национальный проект «Экология» («Оздоровление Волги») — на 81,6%.

Сообщается, что первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов поставил перед чиновниками задачу обеспечить 100%-ное освоение тех ресурсов, которые получает область.

«Нужно сказать, что мы идем достаточно уверенно, находимся в «зеленой зоне», — приводит пресс-служба его слова.

Он сообщил, что не обходится и без проблем, которые оперативно решаются.

«Сегодня все министры доложили, что завершается приемка работ, закрываются контракты, подводятся итоги. И до конца текущего года мы по абсолютному большинству задач выполним свои планы на 100%», — заявил Кудряшов.