Тбилиси, 22 ноября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Никто из представителей руководства регионов Грузии до сих пор не посетил «Неделю регионов», которую организовала президент страны Саломе Зурабишвили. Об этом она 22 ноября заявила журналистам.

Melberg Саломе Зурабишвили

«Такое мероприятие никак не связано с внутренней политикой, не было никаких требований, и представителям регионов была предоставлена полная свобода», — заявила Зурабишвили.

Её удивило, почему мероприятие проигнорировали, хотя до его завершения осталось три дня. Тем не менее Зурабишвили считает, что и без чиновников программа будет насыщенной.

Напомним, «Неделя регионов» стартовала в президентском дворце в Тбилиси 21 ноября. На мероприятии обсуждают вопросы самоуправления, энергетики и другие актуальные вопросы регионов.