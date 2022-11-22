Черкесск, 22 ноября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии закрыли для посещения туристов несколько туристических маршрутов в Тебердинском государственном национальном парке. Причиной для такого решения руководства стало беспокойство за безопасность посетителей заповедника, которую трудно обеспечить в зимнее время года, объяснили в администрации парка.

Александр Погожев ИА REGNUM Павел Гречишкин. День солнечной зимы. Теберда. 2001

«В связи с наступлением зимнего туристического сезона, изменением природно-климатиических условий, а также угрозой безопасности посетителей на экскурсионных экологических маршрутах закрыть для посещения маршруты «Домбай — водопад Алибек до Турьего озера», «Домбай — ущелье Аманауз», «Домбай - ущелье Домбай-Ульген», «Теберда - Бадукские озера», — говорится в тексте приказа, подписанного 21 ноября директором национального парка Аликом Динаевым.

Что касается других маршрутов, то ограничивается время пребывания на ряде из них до 16:00, а для таких маршрутов, как «Теберда — Джамагатские нарзаны», «Домбай — ущелье Гоначхир» и «Домбай - кладбище альпинистов и альплагерь Алибек», требуется наличие хорошей погоды и согласование с администрацией парка.

Напомним, созданный в 1936 году Тебердинский биосферный заповедник в Карачаево-Черкесии был преобразован в 2021 году в национальный парк. Он пользуется большой популярностью у туристов.