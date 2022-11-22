София, 22 ноября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Крупный жилой квартал болгарской столицы Софии был оцеплен представителями полиции из-за обнаруженной ручной гранаты. Об этом 22 ноября сообщает софийская газета «Факты».

(сс)apoltix Полиция Болгарии

По предварительным данным, боеприпас времен Второй Мировой войны был найден сотрудниками местного коммунального предприятия в ходе ремонтных работ дороги в микрорайоне Дружба. Из близлежащих зданий эвакуированы десятки человек.

На месте происшествия работают взрывотехники. Как утверждают специалисты, снаряд находится в рабочем состоянии и может представлять опасность для окружающих.

Напомним, с начала нынешнего года в Софии было обнаружено более 30 неразорвавшихся боеприпасов. Все они впоследствии были уничтожены на военных полигонах.