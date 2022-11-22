Воронеж, 22 ноября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Дети участников специальной военной операции из Воронежской области получат приоритет на получение льготных путёвок для отдыха. Соответствующую инициативу в Воронежскую облдуму внёс губернатор Александр Гусев, сообщил он сам в тг-канале 22 ноября.

Vrnoblduma.ru Воронежская областная дума

«Рекомендую Воронежской облдуме поддержать мою инициативу в региональный закон о детском отдыхе и оздоровлении. Уверен, депутаты меня поддержат. Дети участников СВО войдут в категорию приоритетного права на получение льготных путевок», — написал Гусев.

Он уточнил, что необходимые документы уже подготовлены для рассмотрения парламентом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее региональные власти приняли ряд мер поддержки для участников спецоперации и их семей. Так, муниципалитетам рекомендовано принимать вне очереди детей мобилизованных граждан (от полутора лет) в детсады, освобождать семьи от платы за присмотр и уход за ребенком в детсадах.