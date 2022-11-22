Москва, , 15:43 — REGNUM Заявление вице-премьера России Александра Новака о том, что без российской нефти останутся страны, которые решат ввести потолок цен на чёрное золото, носит, скорее, риторический, чем практический смысл, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Эшелон с нефтью Зимин Василий Геннадиевич

«Проконтролировать, куда попадет в итоге нефть из России, поставленная на экспорт, очень сложно, а если посредники и логистические компании предпримут специальные меры, то практически невозможно.

Есть множество способов, от тех же блендов, когда нефть от разных производителей смешивают, перегрузки нефти в открытом море и до оформления сделок через фирмы-прокладки.

В конце концов, нефтью торгуют между собой не страны, а частные компании, а они ориентируются в первую очередь на спрос и предложение, а не на политические лозунги.

Иран уже очень давно находится под санкциями Запада, причем, они периодически ужесточаются. Но тем не менее, стране удается экспортировать нефть самыми разными способами.

Да что там говорить, если уж даже нацистской Германии во время Второй мировой войны удавалось покупать нефть у американских компаний через нейтральную Испанию.

Собственно, эта же проблема стоит и перед странами большой семерки, пытающимися ввести потолок цен на российскую нефть. Но они, в первую очередь, заботятся не об эффективности своих мер, а исключительно о медийном эффекте.

Но вот угроза снизить добычу, озвученная Новаком, если её начнут приводить в действие, способна реально подстегнуть спрос на нефть на мировом рынке и тем самым обнулить все усилия США по борьбе с инфляцией», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что без российской нефти останутся страны, которые решат ввести потолок цен на чёрное золото.

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