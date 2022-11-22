Варшава, 22 ноября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Факт разговора президента Польши Анджея Дуды с пранкерами из России признали власти республики. Об этом 22 ноября сообщает канцелярия польского президента.

Fakt.pl Анджей Дуда

«После взрыва ракеты в Пшеводуве во время продолжающихся разговоров с главами государств и главами правительств произошел разговор с человеком, выдающим себя за президента Франции Эммануэля Макрона», — говорится в сообщении.

Также утверждается, что в ходе беседы Дуда якобы заподозрил, что его разыгрывают, и прекратил разговор.

«Во время звонка президент Анджей Дуда сориентировался по необычному способу ведения разговора собеседником, что могла произойти попытка обмана, и закончил разговор», — пояснили в канцелярии польского лидера.

Кроме того, добавляется, что в данный момент канцелярия президента Польше вместе с соответствующими службами выясняют подробности произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда в беседе с российским пранкерами от имени президента Франции Эммануэля Макрона признался, что он не хочет войны с Россией.