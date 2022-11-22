Москва, 22 ноября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Боевики ВСУ, устроившие расправу над российскими военнопленными, заслуживают самого сурового наказания. Об этом 22 ноября заявил депутат Госдумы, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Vsko.ru Николай Долуда

«После такого опрометчивого, подлого поступка ВСУ, Вооруженным силам Российской Федерации следует максимально задействовать разведывательные возможности и всю боевую мощь. Чтобы ни одна фашистская нечесть, расстрелявшая наших воинов, не ушла от возмездия! Эти нелюди заслуживают жестокого наказания!» — считает казачий генерал.

ИА REGNUM сообщало, что уголовное дело о массовом расстреле бандеровской армией российских военнослужащих, попавших в плен, возбудил 18 ноября Следственный комитет России.