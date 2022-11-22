Белгород, 22 ноября 2022, 15:38 — REGNUM Супружеская пара погибла 22 ноября при подрыве автомобиля в Белгородской области, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Автомобиль пенсионеров наехал на боеприпасе неустановленного образца в селе Староселье Краснояружского района. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе, почему люди оказались в населённом пункте, где с 27 октября введён режим ЧС.
Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС объявлен в пяти муниципальных образованиях Белгородской области, ограничение действует для 15 населённых пунктов.