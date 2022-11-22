Анкара, 22 ноября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Турецкий беспилотник атаковал совместную базу международной коалиции и SDF на севере сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщает ливанский телеканал al-Mayadeen.

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Отмечается, что под удар попала база спецназа «Сирийских демократических сил» (SDF), которая находится вблизи американской базы и штаба командира SDF Мазлума Абади. Эти сведения сообщил каналу осведомлённый источник.

Указано также, что SDF потребовали срочно обсудить атаку с представителями США.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что воздушная операция против сирийского крыла запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии может стать прологом к наземному наступлению.

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