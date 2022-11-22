Собчак ответила на сообщение об увольнении своего коммерческого директора
Собчак сообщила, что задержанный по делу о вымогательстве Суханов вернется на работу
Москва,
22 ноября 2022, 15:36 — REGNUM Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что задержанный по делу о вымогательстве Кирилл Суханов вернется на свою работу. Об этом она написала в телеграм-канале.
Собчак
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Сейчас его обязанности временно перераспределены между членами его команды, все изменения в структуре холдинга носят технический характер, чтобы они могли продолжить свою деятельность», — написала телеведущая.
Как сообщало ИА REGNUM, коммерческий директор компании Ксении Собчак «Осторожно Media» Кирилл Суханов, проходящий по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, останется в СИЗО.
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История вопроса
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