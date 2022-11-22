Москва, 22 ноября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит ускорить процедуру уничтожения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и оборудования по его изготовлению, изъятых из незаконного оборота, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Согласно законопроекту, изъятое или конфискованное основное технологическое оборудование для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции может быть утилизировано не только по решению суда, но в случае нахождения указанного оборудования на хранении более 3 лет, и по решению территориальных органов Росалкогольрегулирования.

Такая мера позволит также сократить расходы федерального бюджета, которые тратятся на хранением указанной продукции и оборудования.