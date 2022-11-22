Москва, 22 ноября 2022, 15:35 — REGNUM Все страны время от времени изымают из обращения некоторые денежные купюры и меняют их на новые, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
«Кроме того, купюры могут изнашиваться или повреждаться, и их также меняют на новые. Судя по всему, у российских банков накопился определенный объем таких изымаемых из обращения, поврежденных или ветхих купюр.
Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ разрешил уполномоченным банкам и ВЭБ. РФ вывозить за рубеж наличную иностранную валюту в сумме свыше $10 тысяч или в эквиваленте в другой иностранной валюте.
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