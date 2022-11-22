Москва, 22 ноября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Все страны время от времени изымают из обращения некоторые денежные купюры и меняют их на новые, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

401(K) 2012 Доллары

«Кроме того, купюры могут изнашиваться или повреждаться, и их также меняют на новые. Судя по всему, у российских банков накопился определенный объем таких изымаемых из обращения, поврежденных или ветхих купюр.

И на фоне сохраняющегося дефицита недружественной наличности в стране ЦБ РФ разрешил некоторым банкам вывозить их в повышенных объемах для обмена.

При этом банк должен будет ввести обратно в страну эквивалентную сумму, и вывозимые деньги нельзя использовать для других целей, например, внешнеторговой деятельности.

Это скорее является техническим решением, которое не должно оказать существенного влияния на банковский сектор России», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ разрешил уполномоченным банкам и ВЭБ. РФ вывозить за рубеж наличную иностранную валюту в сумме свыше $10 тысяч или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

Читайте также: ЦБ РФ разрешил некоторым банкам вывозить за рубеж свыше $10 тысяч