Politico: Евросоюз ослабил санкции ради потолка цен на российскую нефть

Брюссель, , 15:28 — REGNUM Европейский союз согласился пойти на уступки трём странам, которые опасались введения ограничения цены на российскую нефть. Об этом сообщает Politico

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт о Кипре, Греции и Мальте, чьи танкеры перевозят нефть из России морем.

Для того, чтобы смягчить удар по судоходным отраслям этих государств, Евросоюз ослабил санкции на другие российские товары, такие как удобрения, цемент и другую продукцию. Теперь Греция и Кипр больше не выступают против введения потолка цен на российское топливо.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз готов попытаться ввести потолок цен на поставляемую из России нефть. По её словам, все необходимые для этого инструменты в ЕС подготовлены.

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Ранее планировалось, что потолок цен на российскую нефть страны G7 введут с 5 декабря 2022 года. По данным Bloomberg, объявить уровень потолка цен на топливо из России страны «семёрки» решили 23 ноября. В этот день состоится встреча послов стран ЕС. Но сроки могут и измениться, отметило издание.

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