Десятки жителей Калуги получили травмы из-за ледяного дождя
Калуга, 22 ноября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Более 30 жителей Калуги обратились в травмпункт из-за повреждений, полученных на скользких как каток улицах областного центра, утром 22 ноября. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе калужской больницы скорой медицинской помощи.
У 11 пострадавших врачи диагностировали переломы конечностей. Причиной гололёда стал ледяной дождь.
Губернатор Владислав Шапша в социальных сетях прокомментировал ситуацию, которая сложилась в регионе после выпадения необычных осадков. По его словам, на основных автомагистралях ситуация нормальная, но пробок все равно не удалось избежать и на трассах, и в населенных пунктах. Глава региона подтвердил информацию об отключении электричества в Хвастовичском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском и Ферзиковском районах, где активно устраняют неполадки аварийные бригады электриков.
Одновременно губернатор попросил граждан без необходимости не выходить на улицу.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что синоптики предупредили о предстоящих гололёдных явлениях и ледяных дождях в в Москве и регионах европейской части России.