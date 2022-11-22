Калуга, 22 ноября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Более 30 жителей Калуги обратились в травмпункт из-за повреждений, полученных на скользких как каток улицах областного центра, утром 22 ноября. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе калужской больницы скорой медицинской помощи.

Пресс-служба калужской больницы скорой медицинской помощи Калужане обратились в травмпункт из-за повреждений, полученных на скользких улицах.

У 11 пострадавших врачи диагностировали переломы конечностей. Причиной гололёда стал ледяной дождь.

Губернатор Владислав Шапша в социальных сетях прокомментировал ситуацию, которая сложилась в регионе после выпадения необычных осадков. По его словам, на основных автомагистралях ситуация нормальная, но пробок все равно не удалось избежать и на трассах, и в населенных пунктах. Глава региона подтвердил информацию об отключении электричества в Хвастовичском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском и Ферзиковском районах, где активно устраняют неполадки аварийные бригады электриков.

Одновременно губернатор попросил граждан без необходимости не выходить на улицу.

«Прошу калужан сегодня максимально сократить перемещения, без особой необходимости лучше не выходить на улицу. Не подвергайте себя риску. Все, кому пришлось пройти пешком хотя бы несколько метров, ощутили на себе, как скользко. Особенно людей старшего поколения прошу оставаться дома. Для помощи нуждающимся работает волонтерский штаб», — отметил Владислав Шапша.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что синоптики предупредили о предстоящих гололёдных явлениях и ледяных дождях в в Москве и регионах европейской части России.