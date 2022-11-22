Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите некоторых соцвыплат от списаний за долги

Москва, , 15:28 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете списания долгов из пенсий детей-инвалидов и недееспособных, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Здание Госдумы Дарья Антонова © ИА REGNUM

От списания за долги освобождаются выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца, социальные пенсии по инвалидности, федеральные социальные доплаты к пенсии, региональные социальные доплаты к пенсии, назначаемые детям-инвалидам, инвалидам, признанным недееспособными.

В Госдуме обратили внимание на то, что доставка пенсии несовершеннолетним либо инвалидам, признанным недееспособными, имеет свои особенности исходя из того, что право на пенсию имеет сам несовершеннолетний либо недееспособный гражданин. При этом доставку пенсии в отношении несовершеннолетнего гражданина возможно производить как на имя самого несовершеннолетнего гражданина, так и на имя его законного представителя, а в отношении недееспособного гражданина его законному представителю.

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