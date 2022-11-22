Уфа, 22 ноября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Определяющая роль в развитии животноводства в Башкирии будет за современными фермами индустриального типа. Об этом 22 ноября заявил заместитель премьер-министра правительства региона — министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов на зональном семинаре в Кугарчинском районе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Министр предположил, что в ближайшие два-три года экономику в сельском хозяйстве будет определять животноводство.

«Соотношение цен на рынке сегодня явно в пользу молока, мяса и другой животноводческой продукции», — приводит пресс-служба его слова.

Чиновник также отметил, что в республике доля личных подсобных хозяйств уменьшается.

«Определяющая роль в развитии отрасли будет за современными фермами индустриального типа», — заявил он.

Фазрахманов напомнил, что в регионе производство товарного молока за минувшие пять лет выросло почти на 5%.

«Сегодня 15 крупных молочных комплексов уже производят более 30% всего товарного молока в Башкирии. Аналогичная ситуация и в производстве мяса, доля эффективных фидлотов будет только расти. В современных комплексах совсем другие технологии, совсем другое отношение к животным. Будущее за теми хозяйствами, которые относятся к коровам не как к скотине, а как к бизнес-партнеру. Нельзя повысить надои, не обеспечив животным хорошие условия содержания и кормления. К сожалению, в ряде районов это понимать не хотят и продолжают работать по старинке», — пояснил министр, добавив, что не обязательно сразу возводить дорогостоящие комплексы.