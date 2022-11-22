В Южной Корее разработают систему борьбы с БПЛА
В Южной Корее выделят $18 млн на разработку системы для борьбы с беспилотниками
Сеул,
22 ноября 2022, 15:37 — REGNUM В Южной Корее приступили к разработке системы противодействия беспилотным летательным аппаратам Block-l. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Управления программ оборонных закупок (DAPA).
Согласно опубликованным данным, проектом стоимостью 24,4 млрд вон (~$18 млн), рассчитанным до января 2026 года, будет заниматься компания LIG Nex1.
Известно, что системы будут размещены на границе с целью недопущения проникновения на территорию Южной Кореи северокорейских БПЛА.
В рамках системы Block-I БПЛА противника будут отслеживаться системами управления и предупреждения ПВО. После этого информация будет передаваться средствам поражения Jammer, которые при помощи электромагнитного излучения будут снимать беспилотник с курса или сажать его. Впоследствии планируется снабдить систему отдельным радаром и средством оптического наблюдения.
История вопроса
ВПК — совокупность организаций и предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ. Специфика ВПК проявляется в монополии заказчика, особенных требованиях к качеству и техническим характеристикам продукции, ее высокой наукоёмкости и технологичности; в необходимости поддержания мобилизационных мощностей, запасов стратегического сырья и материалов; в сложностях выхода предприятий военно-промышленного комплекса на внешние рынки вооружений и так далее.
Рывок в развитии российского ВПК состоялся в 2011 году с развитием трех основных направлений: выполнение гособоронзаказа, (ГОЗ) модернизацию оборонной отрасли, создание необходимой законодательной базы.
Роль ВПК во внешнеэкономической политике государства весьма значительна. На долю оборонные предприятий приходится до трети экспорта машин и оборудования, предприятий.