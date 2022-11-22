Сеул, 22 ноября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. В Южной Корее приступили к разработке системы противодействия беспилотным летательным аппаратам Block-l. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Управления программ оборонных закупок (DAPA).

Sinky БПЛА

Согласно опубликованным данным, проектом стоимостью 24,4 млрд вон (~$18 млн), рассчитанным до января 2026 года, будет заниматься компания LIG Nex1.

Известно, что системы будут размещены на границе с целью недопущения проникновения на территорию Южной Кореи северокорейских БПЛА.

В рамках системы Block-I БПЛА противника будут отслеживаться системами управления и предупреждения ПВО. После этого информация будет передаваться средствам поражения Jammer, которые при помощи электромагнитного излучения будут снимать беспилотник с курса или сажать его. Впоследствии планируется снабдить систему отдельным радаром и средством оптического наблюдения.