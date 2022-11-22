Глава Приднестровья считает, что республике грозит гуманитарная катастрофа из-за Молдавии

Тирасполь, , 15:35 — REGNUM Руководство Молдавии с 2019 года не выполняет достигнутые ранее договорённости с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) и саботирует переговоры по урегулированию отношений. Об этом говорится письме главы ПМР Вадима Красносельского, направленного в адрес ООН и ОБСЕ, сообщает 22 ноября пресс-служба главы республики.

Приднестровье PavelD

«Вынуждены с сожалением констатировать, что текущий этап во взаимоотношениях между Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Молдовой с учётом складывающейся международной обстановки может быть охарактеризован как фаза глубокого кризиса», — говорится в сообщении.

Отмечается, Кишинёв постоянно препятствует внешнеторговым отношениям Тирасполя, блокируя ввоз продукции в ПМР. Кроме того, в ноябре Молдавия стала изымать часть объёмов газа, поставляемых из России в Приднестровье.

В письме Красносельского отмечается, что дальнейшее продолжение Молдавией такой политики приведёт к дестабилизации региона и разрушит социальную сферу.

«Это приведёт Приднестровье, в котором проживает около полумиллиона человек, к гуманитарной катастрофе», — отметил он.

Напомним, в Приднестровье из-за дефицита газа прекратили работать Молдавский металлургический завод, Рыбницкий цементный комбинат и другие крупные предприятия. В республике с 21 октября действует чрезвычайное экономическое положение. В ноябре Молдавия в одностороннем порядке изменила в свою сторону пропорции распределения газа из России.

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