Москва, 22 ноября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Объём контракта Катара и Китая по поставкам сжиженного газа (СПГ) составляет 4 млн тонн в год, что составляет лишь около 1% от мировых мощностей по производству СПГ и около 5% от ежегодного объёма производства Катара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Nakilat Танкер со сжиженным природным газом

«Контракт такого размера, конечно, не способен как-то изменить ситуацию на мировом рынке газа, особенно учитывая тот факт, что о планах Катара увеличить производство СПГ до 126 млн т в год к 2027 году известно уже давно.

Для китайского рынка объём в 4 млн тонн также является относительно небольшим. То есть данный контракт никак не меняет планы России по росту поставок газа в Китай», — считает аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, энергетическая компания Qatar Energy (Катар) заключила контракт с компанией Sinopec (Китай) о долгосрочных поставках газа.

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